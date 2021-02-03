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Kırmızı listeye bir çizik daha! Terör örgütü PKK'nın üst düzey sorumlusu öldürüldü

Anadolu Ajansı

Kırmızı kategoride aranan, Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Amanos saha sorumlusu İbrahim Şengül etkisiz hale getirildi.

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Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu... Örgütün sözde Amanos Saha Sorumlusu 'Bedrettin-Bedirhan' kod adlı İbrahim Şengül, etkisiz hale getirildi.

"Kahramanlarımızı tebrik ediyoruz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyona ilişkin açıklama yaparak, "Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden biri, kırmızı kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu 'Bedrettin-Bedirhan' kod adlı İbrahim Şengül. Kahramanlarımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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