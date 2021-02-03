İlayda Şeker kimdir aslen nereli kaç yaşında?

Survivor İlayda'nın hayatı son bölümde yeniden gündeme geldi. Survivor 2021'de macerasına Gönüllüler takımında başladıktan sonra, Ünlüler takımına geçen yarışmacı İlayda Şeker, bu haftanın Survivor eleme adaylarından oldu.

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Yarışmanın tanıtımında, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." diyerek iddiasını ortaya koyan Survivor İlayda, konseyde eleme adayı çıktıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayarak dikkat çekmişti. Peki, Survivor İlayda kimdir ve kaç yaşında? İşte, Survivor İlayda'nın hayatıyla ilgili bilgiler.

Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Ünlüler takımı içerisinde yer alan ve 1994 yılında dünyaya gelen İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Survivor'dan önce çeşitli işlerle uğraştığını belirten İlayda Şeker şuan çalışmıyor.

İlayda Şeker kimdir:

Ünlüler takımı kadrosunda yer alan İlayda Şeker 1994 yılı doğumlu. Nevşehir’de dünyaya gelen Şeker, 18 yaşına kadar ailesiyle birlikte Nevşehir Ürgüp’te yaşamasını sürdürdü. Üniversiteyi kazandıktan sonra şehir değiştiren Survivor İlayda, Sakarya Üniversitesi mezunu. Genç yarışmacı, lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’da yaşayan dedesinin yanına taşındı.

İlayda Şeker, "İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

Survivor İlayda, ‘Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanarak sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inandığını söylüyor.

Ünlüler takımına gönderilen İlayda Şeker, şu açıklamayı yapmıştı:

“Mavi takımda yarışmak nasip olmadı. Ünlülerde yarışacağım, kazanacağım, kendime inanıyorum. Üzgünüm bu takımdan gittiğim için, hepsini ayrı ayrı çok seviyorum.”