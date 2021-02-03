Alaattin Çakıcı hakkında, Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri nedeniyle iddianame hazırlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Alattin Çakıcı hakkında 'hakaret ve tehdit' suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıkladı.Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik kamuoyunda çok tartışılan Alaattin Çakıcı'nın mektubuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı.
Hakaret ve tehdit suçlaması
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Çakıcı hakkında, kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlamalarıyla iddianame hazırlandığını belirten Çelik, "Önceden de söylediğimiz gibi mutlaka ceza almasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
İddianameden...
Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Çakıcı'nın, CHP liderine yönelik olarak, sosyal medya üzerinden paylaştığı mektuptaki ifadeleri yer aldı. İddianamede Çakıcı'nın bu sözler ile Kılıçdaroğlu'nu 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği belirtildi.