BIST 1.512
DOLAR 7,17
EURO 8,62
ALTIN 423,52
HABER /  POLİTİKA

Alaattin Çakıcı hakkında, Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri nedeniyle iddianame hazırlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Alattin Çakıcı hakkında 'hakaret ve tehdit' suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıkladı.

Abone ol

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik kamuoyunda çok tartışılan Alaattin Çakıcı'nın mektubuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı.

Hakaret ve tehdit suçlaması

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Çakıcı hakkında, kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlamalarıyla iddianame hazırlandığını belirten Çelik, "Önceden de söylediğimiz gibi mutlaka ceza almasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

İddianameden...

Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Çakıcı'nın, CHP liderine yönelik olarak, sosyal medya üzerinden paylaştığı mektuptaki ifadeleri yer aldı. İddianamede Çakıcı'nın bu sözler ile Kılıçdaroğlu'nu 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Uzmanından müthiş tüyolar! İşte araç alıp-satmanın en iyi zamanı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
"15 Temmuz'u FETÖ yapmadı" ne demek? İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun cevabı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Trafikte bir ilk! Eskişehir'de yol kenarında gören bir daha bakıyor
Ukrayna Maliye Bakanı Marçenko'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler dünya lideri
Kırmızı kategoride aranıyor! Terör örgütüne katılan 4 kıza tecavüz etti PKK ödüllendirdi
Instagram'a 'pişman oldum' özelliği geldi! Bugünden itibaren kullanıma girdi
Lütfi Elvan'dan enflasyon rakamlarına ilk yorum
Samsun'da şaşkına çeviren olay! 54 bin lira kazanmak için 82 bin lira dolandırıldı
'1.5 saat içinde 54 bin lira kazanacaksın' dediler hayatının şokunu yaşadı
Afyonkarahisar'da internetten ilaç sipariş etti dolandırıcılara 75 bin lirasını kaptırdı
Yorumlar 10 yorum