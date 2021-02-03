Alaattin Çakıcı hakkında, Kılıçdaroğlu'na yönelik tehditleri nedeniyle iddianame hazırlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Alattin Çakıcı hakkında 'hakaret ve tehdit' suçlamasıyla iddianame hazırlandığını açıkladı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik kamuoyunda çok tartışılan Alaattin Çakıcı'nın mektubuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatları tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alaattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı.

Hakaret ve tehdit suçlaması

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Çakıcı hakkında, kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlamalarıyla iddianame hazırlandığını belirten Çelik, "Önceden de söylediğimiz gibi mutlaka ceza almasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.