Instagram'a 'pişman oldum' özelliği geldi! Bugünden itibaren kullanıma girdi

INSTAGRAM'a çeşitli nedenlerle silinmiş gönderilerinizi 30 gün süre içinde geri yükleyebilmenizi sağlayan bir özellik geldi.

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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündeme geldi. Instagram’a getirilen “Yakın zaman önce silinenler” isimli özellik pek çok kullanıcıyı sevindirecek. Zira söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar silinmiş gönderilerini 30 gün süre içinde geri yükleyebilecek. Silinen fotoğraflarınızı, videolarınızı, gönderilerinizi kurtarabilmenizi sağlayan özellik bugün itibari ile kullanıma girdi. Son güncellemeyle gelen özelliği kullanmak için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle; Instagram'ı açın ve 'Ayarlar' kısmına girin. Açılan opsiyonlarda 'Hesap'ı seçin ve 'Son Silinmiş’e tıklayın.