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HABER /  POLİTİKA

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Raab ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Kıbrıs konuları ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Kıbrıs meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. 

Çavuşoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg'le de telefon görüşmesi yaptı.

Bakanı Çavuşoğlu, yeni atanan Moğol mevkidaşını tebrik etti.

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