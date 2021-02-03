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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu ile görüşen Hadi Özışık, 2. Gezi planını ifşa etti

Hadi Özışık, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu ile yaptığı telefonla görüştü. Özışık, "öğrenci kılıklı teröristlerin" rektörlük binasını işgal edip Rektör Bulu'yu rehin almayı planladıklarını ve sonrasında yaşanacak korkunç olayları tek tek anlattı...

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Hadi Özışık, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olayları öğrenci protestosu olarak değil "İkinci Gezi Olayları'nın provası" olarak gördüğünü söyledi.  Rektör Melih Bulu ile görüşen Özışık, "Rektörlük binasını işgal edeceklerini ve Melih Bulu'yu rehin alacaklarını" söyledi. 

"Bizim için hiçbir şey değişmedi"

Özışık, Melih Bulu'ya "Kılıçdaroğlu ve birçok kişi sizin istifa etmenizi istiyorlar, ne dersiniz?" diye sorduğunu ifade etti. Bulu ise "Bizim için hiçbir şey değişmedi. Biz işimize bakıyoruz. Biz üniversitemizi dünyanın ilk 100 listesine sokmak için çalışıyoruz. Muhteşem projelerimiz var." dedi. 

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