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Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe’de Hatayspor maçında sakatlanan Gustavo'nun MR sonucu belli oldu. Brezilyalı futbolcunun dizinde darbeye bağlı ödem tespit edildi. Gustavo, Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

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Fenerbahçe’de dün Luiz Gustavo paniği yaşandı. Yıldız futbolcu, ilk yarıdaki bir pozisyonda önce takım arkadaşı Ozan Tufan ile çarpıştı. Sambacı, topu takip etti ama bu kez de rakibin müdahalesiyle acı içine yerde kaldı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, maça devam etmek için kendisini zorlasa da yaşadığı acı nedeniyle yere basmakta bile zorlandı. Gustavo bu nedenle ikinci yarı başlarken kenara geldi. Tam da cumartesi günkü Galatasaray derbisi öncesi yaşanan bu olay, Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla endişelendirdi.

Derbide oynayacak mı?
Süper Lig'in 23'üncü haftasında dün Atakaş Hatayspor'a konuk olan Fenerbahçe'de sakatlık yaşayarak oyundan çıkan Luiz Gustavo'nun durumu netlik kazandı. Brezilyalı futbolcunun çekilen MR sonucunda dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu bildirildi. Gustavo'nun ligin 24'üncü haftasında oynanacak Galatasaray maçına yetiştirilmesi için ise tedavisine başlandığı belirtildi.

Rıdvan Dilmen ne demişti?

Rıdvan Dilmen: "Gustavo'nun dizinde bir ödem varmış, hafta sonu oynar diyorlar. Emre Belözoğlu ile görüştüm, 'Çok ciddi bir durum yok' dedi."

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