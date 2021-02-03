Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesi ne zaman olacak?

AMERİKA Birleşik Devletleri'nde yeni yönetimle Ankara arasında ilk temas kuruldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü. Görüşmede Sullivan, Kalın'a "Türkiye'nin öneminin farkındayız" dedi. Erdoğan ve Biden'ın ise önümüzdeki günlerde görüşeceği ifade edildi.

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Amerika Birleşik Devletlerinde görevi devralan Biden yönetimi ile Türkiye ilk teması ne zaman kuracak sorusu yanıt buldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ile 1 saatlik uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CNN TÜRK'ün görüşmeye yakın Türk kaynaklardan edindiği bilgilere göre, görüşme olumlu ve kapsamlı geçti. İkili ilişkiler ve bölgesel konularda görüş ayrılıklarının azaltılması, ortak çıkarların ve müşterek bakış açısının güçlendirilmesi üzerinde Kalın ve Sullivan mutabık kaldı.

"'Türkiye'nin öneminin farkındayız' dedi"

Görüşmede Sullivan, Amerikan Başkanı Biden'ın Türkiye'ye dört kez geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıdığını ve yakın çalışma arzusunda olduğunu iletti. Sullivan, Kalın'a "Türkiye'nin öneminin farkındayız" ifadesini kullandı.

Erdoğan-Bıden görüşmesi önümüzdeki günlerde olacak

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan Başkanı Biden ile telefon görüşmesi ne zaman olacak? konusuna da değinildi. Erdoğan ve Biden görüşmesi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.