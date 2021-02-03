Son dakika DAEŞ'in üst düzey ismi Sakarya'da yakalandı

Bilim Kurulu Üyesi Kenan Midilli: Üçüncü dalga riski var, kısıtlamaların gevşetilmesi için erken

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Hulusi Akar'dan 'Almanya ile silah alışverişi' açıklaması: Çok sıkı iş birliğimiz var

SGK'ya 1 milyon 770 bin kişi 90 milyar lirayı aşan borç yapılandırması için başvurdu