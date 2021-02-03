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Son dakika DAEŞ'in üst düzey ismi Sakarya'da yakalandı

İçişleri Bakanlığı son dakika yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ'ın "sözde eğitim bakan yardımcısı" Ürdün uyruklu teröristin Sakarya'da yakalandığını bildirdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen çalışmalarda, Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli DEAŞ terör örgütü mensubu Sakarya’da yakalandı.

Yakalanan teröristin DEAŞ terör örgütünün Suriye/Irak ülkelerinde hakim olduğu bölgelerde 2014/2017 yılları arasında Irak/Suriye’deki tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde “eğitim bakan yardımcısı” olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Yakalanan terörist yine aynı bölgelerde esir/ tutsak altına aldığı kişileri vahşice katlettiği, bu eylemlerin görüntülerini kaydederek örgüt propagandası amacıyla sosyal medya platformlarında yayınlandığı belirlendi.

Yakalanan Ürdün uyruklu terörist gözaltına alınırken, sevkedildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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