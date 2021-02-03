BIST 1.521
DOLAR 7,15
EURO 8,61
ALTIN 423,79
HABER /  EMLAK

Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

İhlas Haber Ajansı

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayındaki kira artışı kesinlik kazandı. TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 12,53 oldu.

Abone ol

Şubat ayı kira zam oranları aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu.

TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranları 2021 Şubat ayında yüzde yüzde 12,53 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre ise TÜFE'de Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,53 artış gerçekleşti.

İlgili Haberler
2021'in ilk enflasyon rakamları açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Zehra Zümrüt Selçuk: Borç yapılandırması için 1 milyon 770 bin kişi başvurdu
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Erdoğan, trafik güvenliği genelgesini imzaladı! Hedef can kayıplarını yüzde 50 azaltmak
Nakit desteği de var! Şekerbank’tan emeklilere 1.600 TL’ye varan promosyon
Kadıköy'deki Boğaziçi eylemleri sonrası Alpay Özalan'la Barış Atay kapıştı
Yeni nesil tam hizmet reklam ajansı Papillon İstanbul 10 yaşında!
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Hayvan hakları yasası 2 hafta içinde Meclis'te
Old Trafford'da tarihi skor! 9-0 yendi
Şekerbank’tan emeklilere 1.600 TL’ye varan promosyon
Bakan Murat Kurum'dan Dünya Sulak Alanlar Günü mesajı
Yorumlar