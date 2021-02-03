Kadıköy'deki Boğaziçi eylemleri sonrası Alpay Özalan'la Barış Atay kapıştı

Kadıköy'deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile Barış Atay sosyal medyada kapıştı.

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için Kadıköy İskele Meydanı'nda toplanan öğrencilere polis müdahale etti. Kadıköy'deki olaylar sırasında TİP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Barış Atay ile polisler arasında arbede yaşandı. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, bir kesim polisi diğer kesim de Barış Atay'ı suçladı.

''Haddini bil''

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Barış Atay ile ilgili "Nerede bir provokasyon varsa orada biten çeyrek devrimci Barış Atay, polislerimize saldırmış. Kahraman polislerimize nasıl saldırırsın kendini bilmez hadsiz? 'Ne yaparsam yapayım vekillik zırhı beni korur' diye mi düşünüyorsun? Rezilliklerin boyunu aştı. Haddini bil. @barisatay" şeklinde paylaşımda bulundu.

''Boş yapma yani tam porsiyon AKPli''

Alpay Özalan'ın tweetini alıntılayan Barış Atay'dan yanıt gecikmedi ve şu ifadeleri kullandı; "O gençlere böyle fütursuzca, nefretle saldıran kim varsa gücüm yettiğince karşısında olurum. Mecliste çoğunluk sizsiniz. Getirin fezlekeyi okutun. Dokunulmazlığa güvenecek ayıbım yok benim. Boş yapma yani tam porsiyon AKPli"