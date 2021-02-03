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Geçiş üstünlüğüne yeni düzenleme! Resmi Gazetede yayımlandı

İçişleri Bakanlığı’nın “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar Hakkında Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar, uyulacak kurallar ile ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin kullanımı belirlendi. İşte trafikte geçiş üstünlüğü ile ilgili son dakika düzenlemesi...

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Organ, doku veya kan nakil araçları, doğal gaz acil müdahale araçları, kar-buzla mücadele araçları ile acil müdahale gerektiren durumlarda görevli araçlar, korunan ve koruyan araçlar, hükümlü veya tutuklu nakil araçları, güvenlik riskleri değerlendirilerek "bakanlık onayı" ile belirlenen kişilerin kullanımında olan araçlar, görev ve hizmet gerekleri veya güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip olacak. Işıklı uyarı işareti, araçların tepe bölgelerine sabitlenmek suretiyle veya aynı bölgeye derhal sökülüp takılabilecek şekilde olacak.

Boyama şekilleri veya ayrım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olmayan güvenlik, asayiş ve trafik hizmetlerinde kullanılan kolluk araçlarında ışıklı uyarı sistemi aracın tepe bölgesinde bulunacak. Işıklı uyarı sistemi motosikletlerde ise rahatça görülebilecek şekilde aracın uygun yerlerine takılarak kullanılacak.

Hangi ışığı kullanacaklar?
Geçiş üstünlüğüne sahip araçlardaki ışıklı uyarı işaretleri ambulanslar, organ, doku veya kan nakil araçlarında, trafik ve genel kolluğa ait araçlarda mavi-kırmızı veya mavi kullanılacak. İtfaiye, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlar, afet ve acil durum hizmetleri araçları kırmızı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sadece trafik hizmetlerine tahsis edilen araçlarında ve hükümlü sevk araçlarında mavi, kar ve buzla mücadele araçları ile acil müdahale gerektiren durumlarda görevli araçlar ile doğalgaz acil müdahale araçlarında ise sarı olacak.

Görev halindeyken geçiş üstünlüğü
Hürriyet'in haberine göre; Bu araçlar görev halindeyken geçiş üstünlüğü hakkına sahip olacak. Geçiş üstünlüğü, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartıyla kullanılacak.

Çakar takana yasal işlem
Geçiş üstünlüğüne sahip olmamasına rağmen ışıklı veya sesli uyarı işaretlerini araçlarda bulunduran ve kullananlar hakkında yasal işlemler yapılacak.

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