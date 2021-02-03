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Esenyurt'ta aynı yere beşinci baskın! Yine camdan atlayıp kaçmaya çalıştılar

ESENYURT'ta pandemi döneminde 5 kez basılarak mühürlenen kıraathanede vatandaşlar yine okey masasında yakalandı. Baskında yakalananlardan bazıları camdan atlayarak kaçmaya çalıştı.

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri 3 mekana eş zamanlı baskın düzenleyerek yasak olmasına rağmen kıraathanelerde okey ve kağıt oyunları oynayan kişilere ceza yağdırdı.
Daha önce 5 kez basılan ve mühürlenen bir kıraathanede ise yine aynı manzaralar vardı.

Motosikletli polis timlerini karşısında gören bazı vatandaşlar canlarını hiçe sayarak 2’nci kattan aşağıya atlayıp kaçmaya çalıştı. Bu sırada yere çakılan bir kişi hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkıp tellere tırmanarak kaçmaya devam etti.

3 mekana yapılan eş zamanlı operasyonda 49 kişiye 169 bin 50 TL para cezası kesildi.

Gizli bölmede yakalandılar
Bir başka mekanda ise yakalanmamak için karanlıkta oyun oynayan vatandaşlar polisi görünce “haklısınız bize üç kat ceza yazın” dedi. Polis baskınlarından kaçmak için gizli bölme yapan kişiler ise polis ekiplerinin dikkati sonrası yakayı ele verdi.

Polis ekiplerine yakalanmamak için elektriğin kesik olduğu ve içeride bulunanların maske takmadığı görüldü. Baskın sonrası 3 işletme cezai işlemlerin ardından mühürlenerek kapatıldı.

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