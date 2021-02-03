Ertuğrul Özkök'ten CHP'deki istifalara ilişkin sert sözler: Trajik mi komik mi? Karar veremedim

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, CHP'den istifa eden vekillere ilişkin kaleme aldığı yazısında, "Trajik mi komik mi diyeyim karar veremedim. Bu kafayla siyasette kalabilecekleri tek yer Aydınlık gazetesinde bir köşe olabilir." ifadelerini kullandı.

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Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında CHP içerisindeki tartışmalara değindi. Özkök, ayrılan vekiller hakkında "Kusura bakmasınlar ama bu kafayla siyasette kalabilecekleri tek yer Aydınlık gazetesinde bir köşe olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Özkök, partiden ayrılan 3 milletvekilini 'Savaşın bittiğini bilmeyip hala ormanda saklanan Japon askerlerine' benzetti.

Özkök'ün konuyla ilgili yazısı şöyle:

"Trajik mi komik mi diyeyim karar veremedim"

"Hasan Cemal dün teşhisi koşmuş: 'CHP parçalanıyor...' Üç milletvekili ayrılmış... Ayrılanların açıklamalarına baktım. Demode bir ulusalcılık... Klasik bir Batı düşmanlığı... Hizipçi bir psikoloji... Savaşın bittiğini bilmeyip hâlâ ormanda saklanan Japon askerleri gibiler.

Trajik mi komik mi diyeyim karar veremedim. Kusura bakmasınlar ama bu kafayla siyasette kalabilecekleri tek yer Aydınlık gazetesinde bir köşe olabilir...

Bana göre ayrılarak CHP’ye büyük iyilik yapıyorlar. Yine bana göre CHP parçalanmıyor, tam aksine sağlam ve toparlayıcı bir merkezde toplanıyor...

'Devletin görevi anarşiyi önlemek'

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan eylemlerle ilgili olarak ise "Dünyanın her yerinde devletin güvenlik güçleri 'Düzeni korumak', 'Anarşiyi önlemek' gerekçeleri ile toplumsal olayların üzerine gidiyor. Adaletin işlemesi, ölçünün kaçırılmaması kaydıyla bunlar normal" diyen Özkök, öğrencilere seslenerek şu ifadeleri kullandı: Öğrencilere gelince söyleyebileceğim tek şey şu, haklılık sınırını aşmayın. Şiddetten, kırıp dökmekten uzak durun. Devlet güçleriyle çatışmaya girmeyin. Sabredin. Tarih hep haklılığı sabra çevirenlerin yanında oluyor.