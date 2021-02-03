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Falcao transferi için olay sözler: Arabuluculuk yapacağım

Kolombiya'nın efsane futbolcularından biri olan Jhon Mario Ramirez, ''Falcao'nun kariyerinin sonunda başka düşünceleri var, ancak Millonarios'un büyük bir hayranı. Bana 'şimdilik değil' yanıtını verdi. Onun buraya gelmesi için arabuluculuk yapacağıma söz veriyorum.'' dedi.

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Ara transfer döneminde Mbaye Diagne'yi Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'a kiralayan Galatasaray, forvet bölgesi için Zamalek'ten Mostafa Mohammed ve Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılılar'ın sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao ile ilgili nasıl bir karar vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. İspanya'ya tedavi olmaya giden Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taran, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından İstanbul'a dönüş uçağından bir fotoğraf paylaşmıştı.

Kolombiya basınında ise Radamel Falcao'nun Millonarios'e transfer olacağı iddiaları devam ediyor. Bu iddialarla ilgili son açıklama ise Kolombiya'nın efsane futbolcularından biri olan Jhon Mario Ramirez'den geldi.

''Onun buraya gelmesi için arabuluculuk yapacağıma söz veriyorum''
Caracol Radyosu'nda Vbar isimli programda konuşan Ramirez, "Radamel'i çok küçük yaşından beri hatırlıyorum. Antrenmanlarımızda bizi izlemeye gelirdi. Bana birçok Millonarios taraftarı mesaj attı. Falcao ile birçok kez konuşurken gelip gelmeyeceğini sordum. Falcao'nun kariyerinin sonunda başka düşünceleri var, ancak Millonarios'un büyük bir hayranı. Bana 'şimdilik değil' yanıtını verdi. Onun buraya gelmesi için arabuluculuk yapacağıma söz veriyorum. Onu Kolombiya'da forma giyerken görme hayali bana büyük mutluluk veriyor" dedi.

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