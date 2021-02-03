Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan’ın kafasında MHP’siz bir süreç yok

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında MHP’siz bir sürecin olmadığını yazdı.

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Hürriyet yazarı Selvi, 'Reformların anası ve darbenin anayasası' başlığıyla yayımlanan yazısında “Erdoğan, hem yeni reform sürecini hem de Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası’yla ilgili düzenlemeleri Cumhur İttifakı'nda ortağı MHP ile birlikte gerçekleştirmek istiyor. Erdoğan’ın kafasında MHP’siz bir süreç yok” ifadelerini kullandı.

"Darbe ve vesayet izini silmek maalesef mümkün olmuyor"

Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa önerisinde bulunurken, ‘Biz ne kadar değiştirirsek değiştirelim, Anayasa’nın ruhuna derç edilen darbe ve vesayet izini silmek maalesef mümkün olmuyor’ demişti.

"Statükocu vasfında herhangi bir zayıflama görülmedi"

Bahçeli’nin ‘Mevcut ve meri Anayasanın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır’ cümlesi Erdoğan’ın sözleriyle örtüştü” ifadelerini kullandı.