BIST 1.534
DOLAR 7,16
EURO 8,62
ALTIN 422,21
HABER /  POLİTİKA

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan’ın kafasında MHP’siz bir süreç yok

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında MHP’siz bir sürecin olmadığını yazdı.

Abone ol

Hürriyet yazarı Selvi, 'Reformların anası ve darbenin anayasası' başlığıyla yayımlanan yazısında “Erdoğan, hem yeni reform sürecini hem de Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası’yla ilgili düzenlemeleri Cumhur İttifakı'nda ortağı MHP ile birlikte gerçekleştirmek istiyor. Erdoğan’ın kafasında MHP’siz bir süreç yok” ifadelerini kullandı.

"Darbe ve vesayet izini silmek maalesef mümkün olmuyor"

Selvi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa önerisinde bulunurken, ‘Biz ne kadar değiştirirsek değiştirelim, Anayasa’nın ruhuna derç edilen darbe ve vesayet izini silmek maalesef mümkün olmuyor’ demişti. 

"Statükocu vasfında herhangi bir zayıflama görülmedi"

Bahçeli’nin ‘Mevcut ve meri Anayasanın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında herhangi bir zayıflamanın görülmediği çarpıcı şekilde ortadadır’ cümlesi Erdoğan’ın sözleriyle örtüştü” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Uzmanından müthiş tüyolar! İşte araç alıp-satmanın en iyi zamanı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İtalya’da 3. Conte dönemi için çoğunluk sağlanamadı
Bu fiyatlar sadece ÇiçekSepeti’nde VarVar!
Artvin'de su şebekesini onarmak için girdiği çukurda toprak altında kaldı
Mahir Ünal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yasaklar esnetilecek mi?
Tevfik Özlü: Mutasyonlu virüste izole edilen kişi sayısı artıyor
Erol Bulut'u bombaladılar: Altay olmasa 5 yerdi Fenerbahçe
Arsenal 9 kişi kaldı 7 maç sonra yıkıldı
Fed/Kaplan: Ekonomik toparlanma için yeni mali destek gerek
Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaseti bırakırsa ne yapacağını açıkladı
Yorumlar