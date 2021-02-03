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Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Feyzi Berdibek koronaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, koronavirüse yakalandı.

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AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ankara’da bulunduğu sırada vücut kırgınlığı şikayetinin ardından test yaptırdı. Milletvekili Berdibek’e yapılan test sonucunda Covid-19’a yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine Berdibek Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milletvekili Berdibek, “Bugün vücut kırgınlığı şikayetiyle başvurduğum hastanede yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi olup, hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi hastanede geçiriyorum” dedi.

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