Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Feyzi Berdibek koronaya yakalandı
AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, koronavirüse yakalandı.Abone ol
AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ankara’da bulunduğu sırada vücut kırgınlığı şikayetinin ardından test yaptırdı. Milletvekili Berdibek’e yapılan test sonucunda Covid-19’a yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine Berdibek Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milletvekili Berdibek, “Bugün vücut kırgınlığı şikayetiyle başvurduğum hastanede yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi olup, hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi hastanede geçiriyorum” dedi.