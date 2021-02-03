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Zonguldak'ta ağaç yaşlı adamın sonu oldu! Geriye bu görüntü kaldı

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bir kişi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Olay, ilçeye bağlı Süleymanbeyler Köyü Hacıulu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Durdu Topçu, akşam saatlerinde tarlasında bir hafta önce kestiği ağacın dallarını kesmeye çalışırken altında kaldı. Ağır yaralanan Topçu’yu gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Durdu Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelediği 2 çocuk babası Topçu’nun hayatını kaybettiğini belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından talihsiz adamın cansız bedeni ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durdu Topçu'dan geriye kestiği ağacın yanında duran şapkası kalırken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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