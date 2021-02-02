Konyada yapılıyor gerçeğini aratmıyor! Ünü yurt dışına da yayıldı sipariş yetişmiyor

Başaran, maket uçak hikayesinin 2012'de Türk Yıldızları'nın kullandığı F-5 savaş uçaklarının üretimiyle başladığını söyledi. Yaklaşık 8 aydır tamamen bu işe yoğunlaştığını kaydeden Başaran, "Bizim ilk yaptığımız uçak F-5 uçağı modeliydi. İlk başlarda boyanması ve el işçiliğinde biraz sıkıntı yaşadık ancak uğraşlarımızın ardından ortaya güzel bir sonuç çıktı. Daha sonra SOLOTÜRK ile tanıştık. Bu filoda kullanılan F-16'ların maketini üretmeye başladıktan sonra hava kuvvetlerinde görev yapan bütün filoların maket uçaklarını üretmeye başladık." diye konuştu.