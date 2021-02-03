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HABER /  EKONOMİ

Fed/Kaplan: Ekonomik toparlanma için yeni mali destek gerek

ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, insanların daha çok harcayarak, ABD ekonomisinin Covid-19 kaynaklı krizden toparlanmasına katkı sağlayabilmeleri için daha çok finansal destek gerektiğini söyledi.

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CNBC'ye yaptığı açıklamada, Finansal desteklerin, insanların aşılanmasının aciliyetini çok daha fazla artırdığını vurgulayan Kaplan, bu sürecin, yüz yüze eğitimin yeniden başlatılması, ekonomik katılım ve faaliyetlerde iyileşmeye yansıyacak ekonomideki toparlanmayı görmek için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin bu yıl yüzde 5.0 dolayında olmasını beklediğini belirten Kaplan, buna karşın önümüzdeki birkaç ayın oldukça durgun geçeceğini ekledi.

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