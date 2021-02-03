Ali Koç: Biz transferi bitiriyoruz, sonra konuşuyoruz

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Sarı lacivertli ekibin Hatay'da 2-1 kazandığı karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig’in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe, Antakya Atatürk Stadında karşılaştı. Mesut Özil Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkarken, kaleci Altay Bayındır'ın kalesinde devleştiği maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Fenerbahçe başkanı Ali Koç, "Nispeten iyi oynamadığımız maçta 3 puanı almak güzel oldu. Altay'ı tebrik ediyorum. Müthiş bir oyun çıkardı. Hatay'a gelmek her zaman güzel. Buranın insanı, doğası, tarihi ve güzellikleri burayı iple çektiğimiz bir deplasman yapıyor. Zor olacağını biliyorduk ama öyle ya da böyle üç puanla ayrıldık. Şampiyonluk yolunda nispeten iyi oynamadan kazanmak önemliydi. Burada bizi çok iyi karşılayan ve moral veren bütün Fenerbahçeli taraftarlara teşekkür ediyorum. Buraya diğer takımlar da geliyor ama Fenerbahçe gelince daha farklı bir hava oluşuyormuş" dedi.

Gustavo'nun sakatlığı ile ilgili de konuşan Koç, "İnşallah Gustavo'da büyük bir sıkıntı yoktur. Ciddi bir şey olmasa maçı terk edecek biri değil. O yüzden endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

İrfan Can Kahveci transferi ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Ali Koç, "Başakşehir son derece profesyonel davrandı. İki tarafa da mümkün olduğu kadar maksimum derecede şeffaflıkla teklifleri aldılar. Kulüplerinin çıkarı doğrultusunda ne uygun gördülerse o şekilde hareket ettiler. İrfan Can transferi için çok söylenecek şeyler var, hiç söylenmeyecek şeyler var... Bizim nasıl hareket ettiğimizi görüyorsunuz. Biz fazla konuşmadan, odaklandığımız oyuncuları alıp, imzadan sonra konuşuyoruz. Biz genelde çok konuşmuyoruz. Gidip işi bitiriyoruz ve işi bitirdikten sonra konuşuyoruz. Bu da bizim tarzımız" dedi.