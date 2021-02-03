Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! İşte yeni anayasanın detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cumhur ittifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz” demişti. Cumhurbaşkanı yemininden hak ve özgürlüklere sivil bir anayasa gündemde.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cumhur ittifakı olarak bir anlayış birliğine varmamız halinde, önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz” sözleri parti içinde yankı buldu. Hürriyet'in haberine göre, sivil anayasa konusu, partinin MYK’sının yanı sıra Bakanlar Kurulu toplantılarında Bakan Gül’ün reform paketini anlattığı oturumlarda konu başlığı oldu.

Gül sunum yaparken, “Hukuk reformu konusunda yaptığımız hazırlıklar bunlar. Bunlar üzerinden değerlendirme yaparak yasal düzenleme yapabiliriz. Ayrıca, biz parti olarak sivil bir anayasa konusunu gündemde tutan bir partiyiz. Nihai hedefimiz arasında bu da var” dedi.

Sadece dinledi yorum yapmadı

Bakanın sözlerinin ardından söz alan bazı üyelerin de ayrıntıya girmeden anayasa değişikliğinin tekrar gündeme getirilebileceğini savunduğu öğrenildi. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her iki toplantıdaki değerlendirmelerin üzerine yorum yapmadı.

İlk yanıt veren Gül oldu

Erdoğan’ın yeni anayasa önerisi sözlerine ilk yanıt veren kişinin Gül olmasının nedeninin de bu olduğu belirtiliyor. Gül aynı akşam, “Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu heyecan verici bir müjdedir” demişti.

Olası başlıklar

AK Parti kulislerinde, yeni anayasada olabilecek başlıklar arasında Cumhurbaşkanı yemininin değiştirilmesinden, hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlere kadar değerlendirme yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi nedeniyle Cumhurbaşkanı yeminindeki tarafsızlık ifadesinin yarattığı sıkıntılar aktarılıyor. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve yüksek yargıyla ilgili düzenlemelerin de olabileceği, ABD’de olduğu gibi cumhurbaşkanına Meclis’e yasa teklifi sunma yetkisi verilmesinin de tartışılabileceği ifade ediliyor.

İki kırmızı çizgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni anayasa önerisinde iki kırmızı çizgi yer alıyor. Biri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi diğer ise üniter yapı. Anayasa referandumu ile milletin kabul ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçilmesi gibi bir düşünce taşınmıyor. Çünkü anayasa referandumuyla birlikte milletimizin sistem tartışmasını bitirdiği ve tercihini Başkanlık sisteminden yana yaptığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, devletin üniter yapısı ve anayasanın ilk dört maddesi korunuyor.

Yeni reform sürecini başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ve sivil bir anayasa önerisiyle birlikte yeni bir meydan okuma ile ortaya çıktı.