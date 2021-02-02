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İstanbul'da bir şahıs eşini ve eniştesini öldürüp kendi kafasına sıktı

İSTANBUL Avcılar’da eşini ve eniştesini silahla öldürerek kayıplara karışan şahıs, Başakşehir’de araç içerisinde kafasına sıkarak intihar etti.

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İSTANBUL Avcılar Tahtakale Mahallesi Temel Sokak'ta yaşanan olayda; Ümit Acer isimli şahıs, eşi Canan Acer ile tartışma yaşamış, Canan Acer tartışma sonrasında eniştesi Kenan Erol'un tekstil atölyesine sığınmıştı. Atölyeye elinde silahla gelen Ümit Acer, önce eşini daha sonrada araya girmeye çalışan Kenan Erol'u öldürerek olay yerinden kaçmış ve akrabalarını arayıp, "İkisinin de kafasına sıktım" diyerek kayıplara karışmıştı.

Yaşanan olayın ardından polis ekipleri, cani koca Ümit Acer'i yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler, çalışmalar sırasında Başakşehir Şahintepe Mahallesi'ndeki dere kenarından silah seslerinin geldiği ihbarını değerlendirerek olay yerine gelip incelemelerde bulundu.

Kafasına sıkarak intihar etti

Dere kenarına gelerek çalışma başlatan ekipler, yol kenarındaki kamyonetin içerisinde bir şahsın intihar ettiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonrasında kamyonette intihar eden şahsın gündüz saatlerinde Avcılar'da eşi ve eniştesini öldüren Ümit Acer olduğu tespit edildi. Ümit Acer'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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