Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (2 Şubat 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26.237'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 630'u semptomatik olmak üzere 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977'ye yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 120 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 639 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi. Toplam test sayısı 29 milyon 913 bin 245'e, ağır hasta sayısı ise bin 592'ye düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,9 oldu.



