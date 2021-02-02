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ABD'de 2 FBI ajanı vurularak öldürüldü

İhlas Haber Ajansı

ABD'nin Florida eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 2 FBI ajanı hayatını kaybederken, 3 FBI ajanı ise yaralandı.

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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward County'deki Sunrise şehrinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada; 2 FBI ajanı hayatını kaybederken, 3 FBI ajanı ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, bölge sakinlerine evlerinde kalmaları konusunda uyarı yapıldı.

FBI'dan yapılan açıklamada, ajanlara federal mahkeme kararıyla çocuklara yönelik şiddet suçu ile ilgili bir dairede arama yaptıkları sırada silahlı saldırı yapıldığını ifade etti. Açıklamada; 2 ajanın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu aktarılırken, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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