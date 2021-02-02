Fitch'ten kritik değerlendirme: Türkiye'de rezervlerin artması zaman alacak

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'yle ilgili değerlendirmesinde son dönemde atılan politika adımlarının pozitif olduğunu ancak rezervleri artırmanın zaman alacağını belirtti.

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Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow imzalı raporda, Türkiye'nin kredi not görünümünü negatife düşürdüğü Ağustos 2020’den bu yana daha ortodoks adımlarla sıkılaştırmanın dozunun arttığına ve yeni ekonomi yönetiminin kalıcı dezenflasyon vurgusu yaptığına işaret edildi.

Türk Lirası'ndaki zayıflık

Raporda bu politika değişikliğinin Türk Lirası'ndaki zayıflık, Döviz swapları hariç net rezervlerin 2020’de yaklaşık 70 milyar dolar azalmasıyla oluşan döviz baskısı, daha yüksek bir döviz mevduat oranı, cari açıkta büyüme ve yüksek enflasyonla ezildiği belirtildi.