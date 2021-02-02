Basketbolcu Merve Aydın kimdir nereli? Survivor Merve boyu ve kilosu

Survivor 2021'de en dikkat çeken isimlerden biri de Merve Aydın oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarındaki 22 kişinin büyük bir mücadele vereceği yarışmada Merve Aydın, Ünlülüler için ter döküyor. Peki Survivor Merve Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

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Survivor Merve basketbolcu olması nedeniyle özellikle atışlarda öne çıkıyor. Survivor 2021 Ünlüler takımında mücadele eden Merve Aydın izleyiciler tarafından aranan isimler arasında yer alıyor. Peki, Survivor Merve kimdir? Survivor 2021 Merve Aydın nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi...

Merve Aydın kimdir:

Merve Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin'de doğdu. 1.74 boyundadır ve oyun kurucu pozisyonunda oynamaktadır. 26 yaşındaki basketbolcu Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısından yetişmiştir. Günümüzde İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giymektedir.

2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi

Basketbolu Geliştirenler Derneği

2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

2020- İspanya C.B Al-Qázeres