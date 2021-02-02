Meryem Kasap neden diskalifiye edildi sakatlığı nedir?

Meryem Kasap'ın sakatlığının ciddi derecede olduğunu ve yarışmaya devam edemeyeceğini açıklamıştı. Gözyaşları içinde adaya veda eden yarışmacı ile ilgili sorgulamalar ise hız kazandı. Peki Meryem Kasap neden diskalifiye edildi? Survivor Meryem Kasap elendi mi?

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Meryem Kasap neden diskalifiye edildi? Survivor ünlüler yarışmacısı Meryem Kasap sakatlığı sebebiyle uzun süredir gündemde yer almıştı. Parkur macerasına son veren sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan Meryem'in bir önceki sezonda da yer aldığı ancak sakatlığı sebebiyle zorunlu olarak diskalifiye edildiği biliniyor. Peki Meryem Kasap neden diskalifiye edildi? Survivor Meryem Kasap elendi mi?

Meryem Kasap elendi mi: Survivor'ın ada konseyinde Acun Ilıcalı yeni diskalifiye kararı ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı açıklamasında; ''Meryem'in ciddi bir sakatlığı var. Bununla ilgili doktorumuz çalışmalar yaptı ve Meryem'in sakatlığı ciddi durumda demişti''. Böylelikle Survivor ünlüler takımında yarışan Meryem Kasap'ın diskalife edilip edilmediği netlik kazandı.

Meryem Kasap'ın son durumu belli oldu: Acun Ilıcalı yeni diskalifiye kararı ile ilgili açıklama yaptı. Ilıcalı, açıklamasında, 'Meryem'in ciddi bir sakatlığı var. Bununla ilgili doktorumuz çalışmalar yaptı ve Meryem'in sakatlığı ciddi durumda.' dedi ve Ünlüler takımının başarılı yarışmacısı Meryem Kasap'ın diskalifiye olduğunu duyurdu. Meryem Kasap dizindeki rahatsızlık nedeni ile yarışmaya veda etti.

Geçtiğimiz yıl Gönüllüler takımında yer alan Survivor Meryem diğer dizinde oluşan sakatlık nedeni ile yarışmaya devam edemememişti.



Meryem Kasap kimdir: Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon'da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş. Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı. 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüttü. Kararlılığı ve azmi sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye'yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda madalya kazandı.

Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyor.