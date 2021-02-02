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Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor

Demirören Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda sinyalizasyon sistemi montajlarının tamamlandığını belirterek, 8 Şubat'ta test sürüşlerine başlanacağını bildirdi.

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Karaismailoğlu, "Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi ile Mersin-Adana arasının dört hatlı hale getirilmesiyle hızlı tren ve banliyö trenleri için ilave kapasite oluşturulacak. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi demiryolu ile bağlantısı güçlendirilecek. Proje kapsamında Konya, Karaman, Adana arasında saatte 200 kilometre hıza uygun hızlı tren hattı inşa edilerek Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılması planlanmıştır. Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacaktır. 1 saat 15 dakika olan seyahat süresi 35 dakikaya düşecektir. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezinin demiryolu ile bağlantısı güçlendirilecektir" dedi.

Test sürüşleri 3 hafta sürecek

Karaismailoğlu, Türkiye'nin demiryolu konusunda büyük bir atılım içerisinde olduğunu belirterek, "Konya-Karaman-Ulukışla YHT Projesi kapsamında Karaman, Niğde, Mersin ve Adana illeri de hızlı demiryolu ağına bağlanacak. Konya-Karaman hızlı demiryolu hattımızın uzunluğu 102 kilometredir. Altyapısı ve üstyapısı bitmiş durumda. Konya-Karaman YHT hattında sinyalizasyon sistemi montajları tamamlandı. 8 Şubat’ta test sürüşlerine başlanılacak. Test sürüşleri 3 hafta sürecek. İnşallah hedefimiz mayıs sonu itibarıyla işletmeye başlamaktır. Yine Karaman-Ulukışla hattımızda çalışmalarımız hızla devam ediyor" diye konuştu.

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