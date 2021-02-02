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Antalya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 115 kilo 740 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da 20 yılın en büyük uyuşturucu miktarı yakalandı... Piyasa değeri 17 milyon 708 bin 220 TL olan 115 kilo 740 gram eroin tek seferde ele geçirildi.

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Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde bulunan ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı ve torbacı diye adlandırılan şahıslara pazarlandığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

115 kilo eroine el konuldu
Operasyonlar kapsamında, piyasa değeri 17 milyon 708 bin TL olan 115 kilo 740 gram eroin maddesi ile hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Uyuşturucunun, Antalya'da son 20 yılda tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu bildirildi.

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