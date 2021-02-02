Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Boğaziçi yorumu! Bir üniversitedir kurtarılmış bölge değildir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin, "Tablo da duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir" ifadelerini kullandı.

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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklamada bulundu.

"Boğaziçi Üniversitesi'nde 1 Şubat'taki izinsiz gösterilerde gözaltına alınan 108 şüpheliden yalnızca 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlendi" haberini alıntılayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Tablo da duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin 3 başarı kriteri vardır. Araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız."