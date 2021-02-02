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Diyarbakır'da 10 ay sonra sevindiren haber! Dün ilk defa...

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs ile ön saflarda mücadele eden Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, son 10 ay içerisinde ilk defa dün hastanelerine korona virüs nedeni ile yatışı olmadığını duyurdu.

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Korona virüs vaka sayılarında hep ilk sıralarda yer alan Diyarbakır’da tedbirler meyvesini vermeye devam ediyor. Korona virüs ile ön saflarda mücadele eden Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doç. Dr. Hakan Akelma, sosyal medya hesabından mutlu haberi paylaştı. Doç. Dr. Akelma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün 10 aydır ilk defa hastanemizde hiç korona virüs hasta yatışı olmadı. İnşallah hep böyle gider" paylaşımda bulundu. Öte yandan hastane yetkilileri söz konusu hasta yatışının olmadığını fakat korona virüs hastalarının hastanelerine başvuruda bulunmaya devam ettiğini belirtti. Yetkililer, vatandaşların kurallara uyması durumunda sayıların her geçen gün daha da azalacağını bildirdi.

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