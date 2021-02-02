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İYİ Parti'den 'yeni anayasa'ya destek sinyali! 'Neyin hedeflendiğinin açıklanmasını bekliyoruz'

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısına kapıyı açık bıraktı. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Başkanlık Divanı sonrasında yaptığı açıklamada, "Yeni anayasa fikrinin açıklığa kavuşmasını, neyin hedeflendiğinin açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

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İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığından toplandı. Toplantıya ilişkin açıklama yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısıyla ilgili partisinin görüşlerini açıkladı. 

"İYİ Parti olarak Boğaziçi Üniversitesindeki gençlerimizin taleplerini önemsiyor, demokratik haklarını kullanmalarını saygıyla karşılıyoruz." dien Uğur Poyraz, olaylara ilişkin, "Gençlerimizi, demokratik haklarına gölge düşürebilecek tuzaklara, emniyet güçlerimizi de bu demokratik eylemi, farklı hesapların peşindeki odakların kucağına itebilecek tavırlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan yeni anayasada keyfiyeti mi artıracak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa ile ilgili açıklamalarını hatırlatan Poyraz, "Sayın Cumhurbaşkanı yürütmenin elini rahatlatacak, yönetimdeki keyfiyeti artıracak yeni adımları mı, yoksa milletimizin ihtiyaçlarını önceleyen bir sistemi mi kastediyor?" diye sordu.
Siyasette atılacak her adımın millet menfaatini gözetmesini istediklerinin altını çizen Poyraz, şunları söyledi:

Neyin hedeflendiği açıklansın...

"On binlerce esnafımız, milyonlarca vatandaşımız pandeminin yarattığı ekonomik zorluklara çözüm beklerken kendi yazdıkları oyunu bozmayı gündem haline getiren Sayın Cumhurbaşkanı'nın aklında ne var henüz bilmiyoruz. Öncelikle yeni anayasa fikrinin açıklığa kavuşmasını, neyin hedeflendiğinin açıklanmasını bekliyoruz. Bizim için meselenin memnuniyet verici yanı ise şudur;

Partili Cumhurbaşkanlığını sorgulamaları güzel

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'yi zora sokan Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini sorgular hale gelmesi doğru bir adımdır. Parti olarak bu tanımlanamayan sistemin Türkiye'ye zarar verdiğine ve çözümün 'İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' olduğuna inanıyoruz. Yakın bir zamanda milletimizle ayrıntılarını paylaşacağımız sistem önerimizin, ülkemizi düze çıkaracağından eminiz."

HDP'den İYİ Parti'ye 'görüşme' talebi geldi mi?

- İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz, bir gazetecinin, HDP'nin "demokrasi programı" adını verdiği önerileri için başlattığı ziyaretler çerçevesinde İYİ Parti ile görüşme talebinde bulunup bulunmadığı sorusuna, "Henüz bir talep gelmedi. Bu konuya ilişkin İYİ Parti'nin kırmızı çizgileri çok net. Talep geldiğinde partinin durumu ve tutumu çok nettir." yanıtını verdi.

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