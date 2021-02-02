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İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Demirören Haber Ajansı

PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu Böylelikle 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu; PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının, terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 16'ya yükseldiği belirtildi.

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