Ankara'da Boğaziçi Üniversitesindeki olaylara destek için düzenlenen izinsiz gösteride 69 gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek için Ankara'da izin gösteri düzenleyen gruba polis müdahale ederken 69 kişi de gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Kızılay Meydanı'nda bir araya gelen ve yürüyüş yapmak isteyen gruptakilere polis ekipleri, dağılmaları uyarısında bulundu. Bu sırada güvenlik güçleri ile göstericiler arasında arbede çıktı.

Kovalamaca sırasında eylemcilerin bir kısmı TKP Genel Merkezi'ne girdi. Arbede sırasında gözaltına alınan 69 kişi, polis merkezine götürüldü.

Hafif yaralanan 3 polis memuru ise olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edildi.