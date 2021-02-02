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Avcılar'da eşi ve eniştesini öldürdü 'ikisinin de kafasına ben sıktım' diye telefon açtı

AVCILAR'da çifte cinayet vuku buldu. Bir kişi, eşi ve eniştesini silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Şüphelinin, akrabasını arayıp söylediği kan dondurdu.

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Olay, saat 14.35 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Temel Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eniştesi Kenan Erol'a ait tekstil atölyesine gelen Ümit Acer, eşi ve eniştesi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, Acer tabancasıyla eniştesi ve eşi Canan Acer'e ateş etti.

Silah sesini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, Acer otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri Canan Acer ve Kenan Erol'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

"İkisinin de kafasına ben sıktım"

Polis ekipleri, yaptıkları ilk çalışmada şüphelinin olaydan sonra Menşur E. isimli akrabasını aradığını belirledi. Şüpheli Ümit Acer'in, Menşur E.'yi arayarak, "İkisinin de kafasına ben sıktım" dediği öğrenildi.

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