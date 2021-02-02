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Üniversiteler ikinci dönem yüz yüze eğitime geçiyor! YÖK 'Acil' görüş istedi

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), Sağlık Bakanlığından bahar döneminde yüz yüze öğretime geçiş için 'Acil' görüş istedi.

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Üniversitelerde yüz yüze eğitime ne zaman geçileceği merak konusu olurken YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına yazı gönderilerek, üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin görüşlerinin bildirilmesini istedi.

YÖK tarafından iletilen yazıda, koronavirüs küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

Uzaktan eğitim

Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, yüzde 40’a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

'Acil' görüş bildirilmesi istendi

Yazıda son olarak “Sağlık Bakanlığı'nın tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünüzün acil olarak bildirilmesi” istendi.

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