İzmir'deki sel faciasından acı haberler geliyor! Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İZMİR’de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü. Sel felaketinde Menderes ilçesinde bir aileden 2 kişi hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapılmasının ardından valilik de kamu çalışanlarının 1 gün izinli olduğunu duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için sağanak ve fırtına ikazının ardından gece saatlerinde başlayan ve etkisini gittikçe artıran sağanak sonrası dereler taştı, caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Trafikte bulunan çok sayıda araç ise sular altında kaldı.

Son dakika gelişmesine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı. İzmir kent merkezi ile Dikili, Aliağa ve Foça'da şiddetli sağanak sel baskınlarına neden oldu. Valilikten yapılan son açıklamaya göre Menderes ilçesinde sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

Tunç Soyer açıklama yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yağışlarla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Soyer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısını yaparak, “İlçelerimizin ardından merkezde de dereler taştı. Ekiplerimiz gece boyu teyakkuzdaydı, şu an da görevinin başında. Zorunlu olmayan hemşehrilerimizin sabah trafiğe çıkmamasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

''Birlikte bu afeti de aşacağız''

Tunç Soyer, ''Bugün Dikili'de yapacağımız muhtarlar toplantısı ve inceleme programımızı erteledim. İzmir'de çok şiddetli yağmurda oluşan su baskınlarına müdahale eden ekiplerimizi koordine etmek üzere Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyim. Birlikte bu afeti de aşacağız. Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzıssıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın" dedi.

Araçlar sular altında kaldı

Özellikle Mithatpaşa Caddesi ve Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi’nde bulunan birçok araç sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Bazı araçlar çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, bazı araç sürücüleri ise araçlarının içerisinde çaresizce bekledi.

Vatandaşlar otobüs durağına sığındı

Mithatpaşa Caddesi adeta göle dönerken, burada bulunan araçlar ise sular altında kaldı. Cadde üzerinde bulunan birçok binanın otopark girişlerini su basarken, yine cadde üzerinde yaya vaziyette olan vatandaşlar ise çareyi otobüs duraklarına sığınmakta buldu.

Dereler taştı ev ve iş yerlerini su bastı

Özellikle Karabağlar ve Balçova ilçesinde bulunan bazı derelerin taştığı ve Karabağlar’da çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı yönünde itfaiye ekiplerine ihbarda bulunulduğu öğrenilirken, yine Bayraklı ilçesinde de birçok ev ve iş yerini su bastı.

Denizin bir bölümü kahverengine büründü

İzmir’de, gece yarısı başlayan sağanak hayatı felç etti. Çok sayıda dere taştı, bazı evlerde su baskınları yaşandı, sürücüler ve yayalar ise yollarda kaldı. İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde ise yağıştan dolayı akan çamurlu suyla denizin bir bölümü kahverengine büründü.



