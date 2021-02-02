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Rus aşısı Sputnik V'nin etkinlik oranı açıklandı

Uluslararası tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan son aşama sonuçlarına göre, Rusya'nın Sputnik V aşısı, COVID-19'u önlemede % 91,6 etkili oldu.

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Uluslararası tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan son aşama sonuçlarına göre, Rusya'nın Sputnik V aşısı, COVID-19'u önlemede % 91,6 etkili oldu.

The Lancet'teki sonuçlara göre, aşı 21 bin 862 gönüllü üzerinde denendi ve etki oranı 91.6 olarak açıklandı. Denemede 60 yaş üzerindeki 2 bin 144 gönüllüde de aşının % 91,8 etkili olduğu ve Sputnik V ile ilişkili olabilecek hiçbir ciddi yan etki bildirilmediği belirtildi.

Aşının, orta veya şiddetli COVID-19 vakalarına karşı % 100 etkili olduğu da belirtildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev "Rusya başından beri haklıydı" derken, verilerin çeşitli ülkelerdeki yetkililerle paylaşıldığını ve Avrupa Birliği'nde onay için Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) sunma sürecini başlattıklarını söyledi. 

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