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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan 'İzmir' açıklaması: Yaralarını saracağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki sel felaketiyle ilgili açıklamada bulundu. Kurum "Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İzmir'de hayatı normale döndürecek adımları süratle atacak, kardeşlerimizin yaralarını saracağız" dedi.

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Bakan Kurum, dün İzmir'de meydana gelen sel felaketiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
İzmir'de aşırı yağış sonucu meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet dileyerek, selden etkilenen İzmirli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, "Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerini maalesef daha çok hissediyoruz.

"Hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz"

Bursa, Düzce, Rize, Artvin ve Giresun'dan sonra şimdi de İzmir'de karşılaştığımız sel, bize iklim değişikliğiyle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bakanlık ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Sel sularının tahliyesinin ardından hasar tespit çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. İzmir’de hayatı normale döndürecek adımları süratle atacak, kardeşlerimizin yaralarını saracağız" ifadelerini kullandı.

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