Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa eşitliği bozamadı

Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği mücadele 1-1 sona erdi. Çaykur Rizespor'un golünü 85'te Doğan Erdoğan atarken; Kasımpaşa'nın sayısını 90+1'de Isaac Thelin kaydetti. İki takım da haftayı 26 puanla tamamladı.

Abone ol

9. dakikada Boldrin'in yerden ara pasında ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Samudio'nun dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

14. dakikada Donsah'ın ceza sahasında sektirdiği topu önünde bulan Hajradinovic'in bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'dan dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncusu Emir Dilaver uzaklaştırdı.

16. dakikada Boldrin'in sağ taraftan yerden pasında Soderlund ceza sahasında kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldı. Penaltı noktası civarından Soderlund'un plase vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

19. dakikada ceza sahasında savunmadaki Emir Dilaver'den seken topa Hodzic gelişine sağ ayağıyla sert vurdu. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54. dakikada Hodzic'in soldan ceza sahasına yerden sert ortasında altıpas üzerinde Thelin'in boş pozisyonda vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu ayakları ile çeldi.

59. dakikada Emir Dilaver'in sağ taraftan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Soderlund'un kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran yerden sekerek filelere gitmekte olan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

70. dakikada Hajradinovic'in ceza yayı üzerine yerden pasında Hodzic'in bekletmeden dönüp vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

71. dakikada Moroziuk'un sağdan ceza sahasına ortasında boş pozisyonda yükselen Soderlund'un kafa vuruşu istediği gibi olmayınca top üstten auta çıktı.

84. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Boldrin ile verkaç yapmak isteyen Doğan Erdoğan'ın pasında top savunma oyuncusuna çarparak yine bu futbolcunun önünde kaldı. Doğan Erdoğan'ın ceza yayı üzerinden plasesinde meşin yuvarlak yere çarparak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelere gitti: 1-0

90+1. dakikada Kasımpaşa skora denge getirdi. Sol taraftan kullanılan köşe atışında Bistrovic'in ortasında altıpas içerisinde Thelin plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1

90+7. dakikada Michalak'ın pasında ceza yayı üzerinden Dokovic'in yerden sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Çaykur Rizespor: 1 - 1 :Kasımpaşa

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bilal Gölen

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Onur Bulut, Donsah (Dk. 77 Doğan Erdoğan), Dokovic, Fernando (Dk. 46 Michalak), Boldrin, Samudio (Dk. 77 Abdullah Durak), Soderlund (Dk. 89 Talbi)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç Kara, Hajradinovic (Dk. 90+8 Anıl Koç), Koomson (Dk. 61 Yusuf Erdoğan), Thelin, Hodzic (Dk. 90+4 Tosic)

Goller: Dk. 84 Doğan Erdoğan (Çaykur Rizespor), Dk. 90+1 Thelin (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 37 Boldrin, Dk. 90+2 Emir Dilaver (Çaykur Rizespor), Dk. 75 Hajradinovic, Dk. 79 Bistrovic (Kasımpaşa)