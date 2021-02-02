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Fatih Terim'den İrfan Can açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yönetime verdiği listede istediği çoğu oyuncunun geldiğini belirtirken, takımda istediği İrfan Can'ın Fenerbahçe'ye gitmesiyle ilgili de üstü kapalı konuştu.

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, 3-0'lık Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Top kendilerindeyken de rakipteyken de iyi oynadıklarını belirten Terim, yeni transferlerden en kısa sürede yararlanmak istediklerine vurgu yayaparak şunları söyledi:

"Listede gelmeyene niye gelmediğini  sormak lazım"
"Liste mi istiyorsun benden? Galatasaray takımı iyi oynuyor, iyi mücadele ediyor. Tüm transferlerimizden hemen faydalanmayı düşünüyoruz. Yedlin'in bir gün geç gelmesi bu maça çıkamamasına sebep oldu. En kısa zamanda takım olarak hep beraber olacağız."

"Benim verdiğim listenin aşağı yukarı büyük bir bölümü yerine geldi. Gelmeyenlerle ilgili isteyene değil, gelmeyene niçin gelmediğini sormak lazım."

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