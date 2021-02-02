Galatasaray Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, konuk ettiği son şampiyon Başakşehir'i rahat bir oyunla 3-0 mağlup etti. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Henry Onyekuru, Ryan Donk ve Mostafa Mohamed (P) kaydetti. Bu sonucun ardından 45 puana yükselen Galatasaray, hafta sonu oynanacak derbi öncesinde lider Fenerbahçe'nin ardına ikinci sıraya yerleşti. Ligde kötü günler geçiren ve yeni teknik direktörü Aykut Kocaman ile ilk maçına çıkan Başakşehir ise 24 puanda kaldı.

Abone ol

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, rahat bir oyunla 3-0 kazandı.

Başakşehir'de Giuliano, 22. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Muslera'yı geçemezken; Galatasaray, 45'te Ryan Donk'un asisti ve Henry Onyekuru'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Younes Belhanda'nın kullandığı kornerde Ryan Donk, kafa vuruşuyla 64'te farkı 2'ye çıkardı. Teni transfer Mustafa Muhammet de 90+2'de kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu belirledi.

Galatasaray, bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 45'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Başakşehir ise 24 puanda kaldı. Galatasaray, bir sonraki lig maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

16. dakikada Giuliano'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı üstten kornere attı.

18. dakikada Galatasaray ceza sahasında Marcao ile topa yükselen Epureanu yerde kalırken Başakşehirli futbolcular penaltı beklentisiyle hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu. VAR odasının uyarısı üzerine kenara gelerek pozisyonu izleyen Arda Kardeşler penaltı kararı verdi. 22'nci dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltıda soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol eden Muslera gole izin vermedi.

35. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda kaleci Muslera topa sahip oldu.

45. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Donk'un sağdan uzun ortasında ceza sahasında savunmanın arkasına kaçan Onyekuru'nun altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

Galatasaray maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

55. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı. Top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mahmut Tekdemir'in pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Gulbrandsen, Donk'tan sıyrılarak açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı. Uygun durumdaki Gulbrandsen meşin yuvarlağı auta atarak takımı adına beraberliği sağlayamadı.

64. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Donk kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0

74. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Belhanda meşin yuvarlağı düzeltir düzeltmez sert bir şut çıkardı. Kaleci Mert Günok direk dibinden topu kornere çeldi.

90+1. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Onyekuru, Muhammed Emin Sarıkaya'dan şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Nijeryalı oyuncu geriden gelen Muhammed Emin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan yeni transferlerden Mustafa Muhammed fileleri havalandırdı: 3-0

90+4. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda top kaleci Mert Günok'tan döndü.

Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray: 3 - 0 :Başakşehir

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo (Dk. 46 Mustafa Muhammed), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Arda Turan (Dk. 46 Belhanda), Onyekuru (Dk. 90+2 Ömer Bayram), Babel (Dk. 85 Kerem Aktürkoğlu)

Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner (Dk. 85 Muhammed Emin Sarıkaya), Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 69 Tolga Ciğerci), Azubuike (Dk. 88 Ndayishimiye), Deniz Türüç, Giuliano (Dk. 69 Demba Ba), Gulbrandsen (Dk. 69 Junior Fernandes), Crivelli

Goller: Dk. 45 Onyekuru, Dk. 64 Donk, Dk. 90+2 Mustafa Muhammed (P) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 21 Marcao (Galatasaray), Dk. 41 Crivelli, Dk. 43 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)