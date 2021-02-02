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Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'a hapis şoku

Anadolu Ajansı

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildi.

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Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine Rus muhalif Aleksey Navalnıy aleyhinde açılan dava Moskova Şehir Mahkemesinde görüldü. Mahkeme Başkanı Natalya Repnikova, verilen kararı duruşmada bulunan Navalnıy'ın yüzüne okudu.

Karara göre; Navalnıy'a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrildi. Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar verdi.

Navalnıy, mahkemenin kararına 10 gün içinde itiraz edebilecek. Navalnıy'ın avukatı Vadim Kobzev, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini açıkladı.

Mahkemenin kararından sonra sosyal medyadan Navalnıy taraftarlarına Moskova şehir merkezinde kararı protesto etmek için toplanma çağrısında bulunuldu.

Sabah saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı mahkeme önünde Navalnıy'a destek gösterileri yapıldı. Kararın açıklanmasına az bir süre kala başta tarihi Kızıl Meydan olmak üzere şehrin önemli yerlerinde güvenlik önlemleri arttırıldı. Muhalefet yanlısı kaynaklara göre; Moskova'da 350'den fazla kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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