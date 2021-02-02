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Erzincan'da tipide yolunu kaybedip donma tehlikesi geçiren yaşlı adamı jandarma kurtardı

Demirören Haber Ajansı

ERZİNCAN'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle Çilesiz köyü kırsalında yolunu kaybedip donma tehlikesi geçiren Doğan Kahraman (65), jandarma ekiplerince bulundu.

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ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde Doğan Kahraman'dan (65) haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkez'’ni arayarak yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi de jandarma ekiplerine bilgi verdi. İliç'in Çilesiz köyü kırsalında yoğun kar yağışı nedeniyle yolunu kaybeden Kahraman, jandarma ekiplerinin zorlu hava muhalefetine rağmen arama faaliyetine başladı.

Donma tehlikesi geçiren Kahraman, 1 saatlik arama çalışmasından sonra jandarma tarafından bulundu. Doğan Kahraman'a kendi kıyafetlerini giydiren jandarma ekipleri, daha sonra bölgede hazırda bulunan sağlık ekibine ulaştırdı. Ambulans ile İliç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kahraman'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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