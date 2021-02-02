Hatayspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 22. haftasını zirvede tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada konuk olduğu Hatayspor'u Altay Bayındır'ın kalesinde devleştiği maçta 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kanarya'nın gollerini Thiam ve Billong (KK) atarken; Ev sahibinin tek sayısı Boupendza'nın muhteşem golüyle geldi. Fenerbahçe, bu sonucun ardından puanını 48 yaptı. Hatayspor ise 35 puanda kaldı.

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Süper Lig'in 23. hafta açılış maçında Fenerbahçe, Hatayspor'a konuk olduğu zorlu mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 26'da Mame Thiam ve 88'de Jean-Claude Billon (KK) atarken; Hatayspor'un tek sayısını 90'da muhteşem bir golle krallığın zirvesindeki Aaron Boupendza kaydetti. Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, yaptığı çok sayıda kurtarışla galibiyetin en önemli mimarlarından biri oldu.

Son 9 maçta 8. galibiyetini alan Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 48 yaparak liderliğini sürdürdü. Son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Hatayspor ise 35 puanda kaldı. Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Hatayspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Maçtan önemli dakikalar

7. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan serbest atış kazanan Fenerbahçe'de Valencia'nın şutu barajdan döndü. Önüne düşen topa sert vuran Caner Erkin'in şutunda kaleci Munir son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Caner Erkin'in ceza sahasına gönderdiği topa Valencia'dan önce ayak koyan Yusuf Abdioğlu tehlikeyi önledi.

25. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Boupendza, Caner Erkin'i geçmek istedi. Deneyimli futbolcu topa müdahale ederek rakibinin kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalmasını engelledi.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi-Samuel rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. İçeriye çevirdiği topa Thiam kafayı vurdu. Kaleci Munir'den dönen top tekrar Thiam'a çarparak ağlarla buluştu: 0-1

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Boupendza ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada ceza sahasında Traore'den önce topu kontrol eden kaleci Altay Bayındır tehlikeyi önledi.

53. dakikada topla ceza sahasına giren Boupendza'nın vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı önledi.

58. dakikada kontratağa çıkan Fenerbahçe'de Samatta'nın ceza sahasına ortasında Ozan Tufan topa dokunamadı.

64. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın rakibini geçtikten sonra çektiği şutta meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

75. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

76. dakikada Hatayspor'un sol köşeden kullandığı kornerde kaleci Altay Bayındır'ın elinden kaçırdığı topa Kamara vurdu. Ozan Tufan meşin yuvarlağı çizgiden çıkararak golü önledi.

78. dakikada ev sahibi takımda Boupendza'nın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Altay Bayındır son anda topa müdahale etti ve gole izin vermedi.

88. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında ön bölümde topa ayak koyan Billong ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-2

90. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sol çaprazda sağ ayağıyla rakibinin üzerinden aşırdığı topa yere düşmeden sol ayağıyla vuran Boupendza'nın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor: 1 - 2 :Fenerbahçe

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf Abdioğlu (Dk. 23 Pablo Santos), Mesut Çaytemel (Dk. 46 Katranis), Aabid (Dk. 63 Kamara), Ribeiro, Traore, Boupendza, Selim Ilgaz (Dk. 90+1 Sackey), Diouf

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Luiz Gustavo (Dk. 46 Samatta), Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Valencia (Dk. 67 Cisse), Osayi-Samuel (Dk. 67 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 76 Mesut Özil)

Goller: Dk. 26 Thiam, Dk. 88 Billong (KK) (Fenerbahçe), Dk. 89 Boupendza (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Mesut Çaytemel, Dk. 50 Ribeiro, Dk. 60 Pablo Santos, Dk. 88 Boupendza (Atakaş Hatayspor), Dk. 73 Cisse, Dk. 90+1 Altay Bayındır (Fenerbahçe)