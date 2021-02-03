Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaseti bırakırsa ne yapacağını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ve yol arkadaşı olduğunu belirterek, "Benimle ne kadar çalışmak isterse yarın çalışmak istemeyebilir, iddiamı, düşüncelerimi, ülkemle ilgili fikirlerimi istediği anda emrine vermeye hazırım. Ama siyaseten aklımdan tek bir şey geçirmem bu bir. İkincisi Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren de ondan sonra siyaset yapmam." dedi.

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Bakan Soylu, Haber Global'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sosyal medyada kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımları hatırlatılan Soylu, kendilerinin terör örgütleriyle mücadele ettiklerini, FETÖ'nün "şeytani bir örgüt" olduğunu ve onunla da mücadeleyi sürdürdüklerini anlatarak, "15 Temmuz'u yapanlar sizi rahat bırakırlar mı? FETÖ mü yaptı 15 Temmuz'u? 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı, sizi rahat bırakmazlar. Ancak ayakta sağlam durursanız rahat olursunuz bu kadar basit." diye konuştu.

"15 Temmuz'u FETÖ yapmadı ne demek?" sorusu üzerine Soylu, "FETÖ mü yaptı sadece diyorum. 24 saat içinde çıktım söyledim. 'Nerede duruyor Feto?' dedim. (Amerika'da) Bitti. Beş bilinmeyenli bir denklem değil, yüksek matematik bilmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin ya da MHP'nin başına geçecek mi?

Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin ya da Devlet Bahçeli'den sonra MHP'nin başına geçeceği yönündeki söylemlerin hatırlatılması üzerine, görevleri ya da liderlerin kendilerine yüklediği sorumluluklar nedeniyle insanların zaman zaman öne çıkabileceklerini söyledi.

"Biz başarılı olduğumuzu söylüyoruz. Takdir milletimizin tabii''

Bu dönem kendilerinin de terörle başarılı şekilde mücadele ettiklerini anlatan Soylu, "Biz başarılı olduğumuzu söylüyoruz. Takdir milletimizin tabii. Orada da ukalalık yapmayalım. Bu süreçte milletiyle istihbarat birimleriyle polisiyle jandarmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleriyle hakikaten Ulaştırma Bakanlığıyla sadece terörle mücadele etmiyoruz, terörizmle de mücadele ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığıyla Milli Eğitim Bakanlığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla topyekun bir mücadele veriyoruz. Bir taraftan teröristle mücadele ediyoruz, bir taraftan da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kalkındırmaya, makası kapatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

AFAD'ın da bakanlığının sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Soylu, "Bu vesileyle İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ölenlere de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hem bakan yardımcımız hem valimizle sabahtan itibaren sürekli diyalog içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Liderinizle aranızı bozmak için ellerinden gelen gayreti yapıyorlar''

Kişi öne çıkmışsa "fitne üretileceğini" dile getiren Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Liderinizle aranızı bozmak için ellerinden gelen gayreti yapıyorlar. Bunlar hep bildiğimiz numaralardır. Buna yönelik farklı saldırılara maruz kalırsınız. Bu hep olagelen işlerdir. Ben de Amerika'yla ilgili laf söylemekten çekinmiyorum. Eskiden fıs fıs yapılırdı belki yine yapanlar vardır bilmem ama ben söylerim. Onun için sevenimiz de çok. Sevenimiz derken ironi yaparak söylüyorum. Bu konuda açığımızı yakalamak isteyen insanlar çok."

"Bugünü aşabilirsek Türkiye yarınlara gider"

Çocukluğundan beri siyasetin içinde büyüdüğünü, yakın tarihi de iyi okumuş birisi olduğunu anlatan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Türkiye'nin bugün nereye gitmeye çalıştığını görüyorum, Türkiye'nin ondan sonra nereye gidebileceğini de görüyorum. Benim için yarın önemli değil. Benim için bugün önemli. Niçin? Bugünü aşabilirsek Türkiye yarınlara gider. Onu kim götürürse götürsün, zerre kadar umurumda değil ama biz bugünü aşmalıyız. Biz bugün Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı meseleleri, kendi hikayesini tamamlatmalıyız. Bunu da ancak Tayyip Erdoğan ile yapabiliriz. Kolay değil 18 yıldır Türkiye'yi ayakta tutmak, birçok saldırılara karşı... Bunlar kolay meseleler değildir. Öyle uzaktan davulun sesi hoş gelir. Kendi partisini yönetemeyen, kendi 5 kişilik çalıştığı şirketi yönetemeyen insanlar sallayıp dururlar."

''Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren de ondan sonra siyaset yapmam''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocukluktan beri bir hayal olarak gördükleri Ayasofya'nın ibadete açılmasının kendileri için başka bir anlamı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Özgürlük, hürriyet, egemenlik, bütün bu anlamları var. Şimdi bütün bunların içerisinde bunu sağlayan bir Türkiye var. Ben de bu Türkiye'nin Allah'a milyonlarca defa şükürler olsun ki bunu gerçekleştiren kadrosunun içindeyim. Benim için bundan daha büyük şeref yok. Bu kadronun lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın da çalışma arkadaşıyım, yol arkadaşıyım. Benimle ne kadar çalışmak isterse yarın çalışmak istemeyebilir, iddiamı, düşüncelerimi, ülkemle ilgili fikirlerimi istediği anda emrine vermeye hazırım. Ama siyaseten aklımdan tek bir şey geçirmem bu bir. İkincisi Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı andan itibaren de ondan sonra siyaset yapmam."

"AK Parti'de benimle en çok örtüşen kişi, Berat Albayrak'tır"

Bakan Süleyman Soylu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile istifa ettikten sonra görüşmeye devam edip etmediklerinin sorulması üzerine, bu dönemi rahat geçirmesini istediği için kendisiyle görüşmediğini belirterek, "Siyasal zihni ve düşüncesi AK Parti'de benimle en çok örtüşen kişi, Berat Albayrak'tır." dedi.

Ramazan ayı veya bayramlarda sınır karakollarına gitmesinin bazı kesimlerce "şov" olarak nitelendirilmesinin hatırlatılması üzerine Soylu, "Şu anda bizim kahramanlarımızın büyük bir bölümü 3, 4, 5 metre karın altında mücadele veriyor. Bu hafta kaç tane ine girdiğimizi biliyor musunuz? 1250 mağara. Kolay bir iş değildir bu." ifadelerini kullandı.

"Yer sofrasında oturmamalıyım da hava sofrasında mı oturmalıydım?''

Oraya fotoğraf çektirmeye gitmediğini vurgulayan Soylu, görev yapanlara moral vermeye, stratejinin doğru ilerleyip ilerlemediğine ve oradaki vatandaşa yansımalarına bakmaya gittiğini anlattı. Yer sofrasında oturmasına yönelik eleştirilere de tepki gösteren Soylu, "Yer sofrasında oturmamalıyım da hava sofrasında mı oturmalıydım? Öyle benim en az 10, 15 fotoğrafım var. Biz yer sofrasında oturarak büyüdük. Onu söyleyenler herhalde affedersiniz de sosyete çocukları." dedi.

''Viskisini çekecek, bana öbür taraftan sallayacak''

Gittikleri bölgenin daha önce terör örgütünün üs bölgeleri olduğunun da altını çizen Soylu, oranın yıkılıp yerine yeni bir üs bölgesi yaptırdıklarını anlattı. Bakan Soylu, "Nişantaşı'nda kahvesini yudumlayacak, yudumlayana bir şey söylemiyorum da veya viskisini çekecek, bana öbür taraftan sallayacak. Cenab-ı Allah da görüyor, millet de görüyor. Ben görevimi yapıyorum." diye konuştu.

Hayvanlara karşı işlenen suçlar

Bakan Süleyman Soylu, soru üzerine, hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi için Doğa Çevre ve Hayvanları Koruma Müdürlüğünün kurulduğunu anlattı. 1041 polis merkezinde bu birimin oluşturulduğunu, 81 vilayette de şube müdürlüklerini kurduklarını belirten Soylu, HAYDİ uygulamasına da şu ana kadar 8 bin 843 ihbar aldıklarının altını çizdi. Soylu, "Bunların hemen hemen hepsine ulaştık. 897 olaya müdahale ettik. 864 kişiye de işlem yapıldı." bilgisini verdi.

Sistemin Hayvan Hakları Yasası çıktıktan sonra da işlemeye devam edeceğini anlatan Soylu, "Bu konudaki hassasiyeti milletimizin çok yüksek. Onların hassasiyetiyle örtüşen bir kolluk birimi oluşturmanın memnuniyeti içerisindeyiz." dedi.

Bakan Soylu, "Fındık" ve "Muazzam" adında iki kedisi, "Bulut" ve "Duman" adında da iki köpeği olduğunu söyledi.