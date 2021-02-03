Mahir Ünal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınanlardan 79’unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu belirterek "Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu, evlatları olarak bunları kastediyor." ifadesini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin yaptığı değerlendirmeyi paylaşarak açıklamada bulundu.

Mahir Ünal, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, gözaltına alınanlardan 79'unun DHKP/C ve TKP-ML terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı. Sanırım terör sevici Kılıçdaroğlu, evlatları olarak bunları kastediyor. Öğrencilerimiz ise Türkiye’nin evlatlarıdır ve teröre karşı yanlarındayız." paylaşımını yaptı.

Kılıçdaroğlu 'Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın' demişti

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere ve gözaltılara ilişkin videolu bir mesaj paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesine bir "kayyum rektör" atandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler istemiyor, öğretim üyeleri istemiyor, eski mezunlar istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, bu akşam öğrencilere değil de onların anne ve babalarına seslenmek istediğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağduyuyla hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız. Buradan siyasi iktidara açık bir çağrıda bulunuyorum, Türkiye'nin evlatlarını serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin."