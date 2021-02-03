Arsenal 9 kişi kaldı 7 maç sonra yıkıldı

Arsenal 9 kişi kaldığı maçta deplasmanda Wolverhampton'a 2-1 mağlup oldu. Topçular ligde 7 maç sonra kaybetti.

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Premier Lig'de kötü gidişin ardından son haftalarda çıkışa geçen Arsenal, 7 maç sonra kaybetti.

Arsenal karşılaşmanın 32. dakikasında Nicolas Pepe ile golü buldu ve deplasmanda 1-0 öne geçti. 45. dakikada direkt kırmızı kart gören David Luiz oyundan atıldı. Aynı pozisyonda penaltı kazanan Wolverhampton, Ruben Neves ile skoru 1-1'e getirdi.

İlk yarı 1-1 biterken 49. dakikada Joao Moutinho, Wolverhampton'ı 2-1 öne geçirdi.

72. dakikada Arsenal kalecisi Bernd Leno ceza sahası dışında topa elle müdahale etti ve kırmızı kart gördü. Arsenal 9 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Wolverhampton, Arsenal'ı 2-1 mağlup etti ve üç puanın sahibi oldu. Bu sonucun ardından Wolves 26 puana yükselirken Arsenal 31 puanda kaldı.