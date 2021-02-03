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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Yasaklar esnetilecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

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Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Covid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi yaşamını yitirdi, ​​​​​​​8 bin 639 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi. Hasta sayısı 630 olarak açıklandı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977'ye ulaştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Son dakika bilgisine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Neler olacak?
Hafta sonu kısıtlamalar devam eddecek mi? Restoranlar, kafelerin akıbetleri ne olacak? Yasakların esnetilip esnetilmeyeceği merak edilirken kritik toplantının en önemli maddeleri bunlar olacak. Gözler, 17:00'da başlayacak toplantının ardından yapılacak yazılı açıklamaya çevrildi.

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